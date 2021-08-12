حريق يلتهم مخزن لألعاب الأطفال في كربلاء (صور)

وذكرت المديرية في ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني في كربلاء أخمدت حريقا اندلع بمخزن مساحته 500 متر مربع يحتوي على مواد منزلية والعاب اطفال تابعة الى اسواق در النصراوي مشيد من مادة البلوك والسندويچ بنل المخالف لتعليمات الدفاع المدني على طريق كربلاء – نجف".وأضاف البيان، أن "مفارز الدفاع المدني في مراكز ( كربلاء ورتل الطوارئ والحر وباب بغداد والخيرات) تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير بعد تطويق النيران ومداهمتها ومنع توسعها وانتشارها إلى المخازن المجاورة الاخرى وبدون أي أضرار بشرية".ولفت الى، أن "أسباب اندلاع الحريق سيتم تحديدها من قبل خبير الأدلة الجنائية".