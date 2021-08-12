بالوثيقة.. تعليمات إنجاز المعاملات التقاعدية للعمال

أعلنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تعليمات إنجاز المعاملات التقاعدية للعمال المضمونين.

وقالت المدير العام للدائرة خلود حيران في تصريحات للوكالة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، ان "انجاز المعاملة للمتقاعد يجب ان تتوفر لديه خدمة لاتقل عن عشرين سنة وان يكمل عمر 60 سنة بالنسبة للرجل و55 سنة بالنسبة للمرأة وذلك اثناء سريان الخدمة المضمونة".

واضافت انه "اذا توافرت خدمة لاتقل عن 30 سنة للرجل و25 سنة للمراة فبهذا يستحقان الراتب التقاعدي بغض النظر عن العمر"، مشيرة الى ان "العامل الذي اكمل الشروط اعلاه يجب تقديم استمارة التقاعد مع استمارة انهاء الخدمة وقرار تثبيت العمر وجلب المستمسكات الرسمية لغرض انجاز المعاملة التقاعدية".