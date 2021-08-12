أمين بغداد يوجه باستمرار إزالة التجاوزات والمخالفات في العاصمة (وثيقة)

وجه امين بغداد المعمار علاء معن، اليوم الخميس، جميع دوائر وتشكيلات امانة بغداد باستمرار حملاتها لازالة التجاوزات والمخالفات بمدينة بغداد ومنعها بشكل بات، داعياً القوات الامنية البطلة الى اسناد كوادر الامانة.

وذكر بيان للامانة ورد للسومرية نيوز، ان "امين بغداد اكد على ضرورة الاستمرار بتنفيذ حملات ازالة التجاوزات ووجه جميع تشكيلات ودوائر امانة بغداد ودائرة الحراسات بالعمل على ازالة التجاوزات بمراحلها الاولية ومنعها بشكل بات".

واضاف ان "امانة بغداد تواجه تركة ثقيلة في حجم التجاوزات الجسيمة التي شوهت مشهد العاصمة الحضري كما تواجه تحديات كبيرة منها عدم تطبيق القانون والاعتداءات المتكررة من قبل المتجاوزين على كوادر الامانة".

واشار الى ان "امانة بغداد نجحت في تنفيذ حملة كبيرة ازالت خلالها عدد كبير من التجاوزات على ضفاف نهر دجلة بالتعاون مع القوات الامنية ووزارة الموارد المائية".

كما دعت امانة بغداد جميع تشكيلات القوات الامنية للتعاون مع كوادر امانة بغداد واسنادهم في عملية تطبيق القانون ".

واوضح ان "دعوة رئيس الوزراء وتبنيه لملف حملة ازالة التجاوزات اعطى دافعاً كبيراً وزخماً مهماً هذه الحملة ولجميع العاملين على تنفيذ القوانين البلدية".