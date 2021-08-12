لإجلاء عراقيين.. رحلة جديدة من مينسك إلى بغداد

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحّاف، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رحلة متوجهة إلى بغداد من العاصمة البيلاروسية مينسك تحمل على متنها 145 مسافراً".وقبل يومين، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن إعادة 240 عراقيا عالقا في بيلاروسيا إلى بغداد.والاثنين الماضي، وصف وزير خارجية ليتوانيا، ليناس أنتاناس لينكيفيوس، ما يحصل على الحدود بين بلاده وبيلاروسيا بخصوص قضية المهاجرين العراقيين بأنها "عملية سياسية" بين الأخيرة وأوروبا.وقال لينكيفيوس في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ما حصل على الحدود بين ليتوانيا وبيلاروسيا بخصوص قضية المهاجرين العراقيين ومقتل عراقي في حوادث العنف سببه خلافات سياسية بين بيلاروسيا وأوروبا؛ نتيجة لفرض الحصار الاقتصادي ومحاولة بيلاروسيا زعزعة الاستقرار وإشاعة أجواء العنف والجريمة في محاولة للانتقام".