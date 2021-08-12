الدفعة الثالثة من لقاح "سينوفارم" تصل بغداد (صور)

وقالت السفارة في بيان، نشرته على صفحتها عبر فيسبوك، إنه "وصلت اليوم الدفعة الثالثة من مساعدات اللقاح الصينية إلى مطار بغداد".وأضافت، "هذا دليل على وفائنا بتعهدات الرئيس الصيني شي جينبينغ بجعل اللقاح الصيني منفعة عامة للعالم أجمع، ودليل على تطبيقنا لمفهوم مجتمع تتوفر فيه الصحة للبشرية جمعاء، وتجسيد للصداقة التاريخية العميقة بين البلدين".وأشارت إلى أن "هذه اللقاحات ستساهم بلا شك في بناء جدار قوي للعراق حكومةً وشعبا لمكافحة الجائحة".