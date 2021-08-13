بيان من مصرف حكومي بشأن قروض السكن للمواطنين والموظفين

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن قروض بقيمة 50 مليون دينار للموظفين والمواطنين ومنتسبي قوات الأمن.

وقال المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قروض السكن ستكون ٥٠ مليون للموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمواطنين والتقديم عليها عبر فروع المصرف".

