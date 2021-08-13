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بعد محاولة التظاهر في الانبار.. الغنام يطالب متظاهري محافظة جنوبية العودة ادراجهم

محليات

2021-08-13 | 04:09
بعد محاولة التظاهر في الانبار.. الغنام يطالب متظاهري محافظة جنوبية العودة ادراجهم
6,477 مشاهدة

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن قائد عمليات الانبار الفريق الركن ناصر الغنام طلب من المتظاهرين القادمين من محافظة جنوبية العودة ادراجهم، مشيرا الى انه وعد بايصال مطالبهم الى الجهات المعنية.

وقال المصدر للسومرية نيوز، بأن "الغنام توجه الى سيطرة الصقور لمقابلة متظاهرين قدموا من بابل للتظاهر داخل الانبار على خلفية دعوة احد الناشطين"، مبينا انه "وعد بايصال مطالبهم الى الجهات المعنية".

واضاف ان "القوات الامنية منعت المتظاهرين من دخول الانبار واوقفتهم في سيطرة الصقور".

وبحسب المصدر فقد شدد الغنام على انه لن يسمح بالتجاوز على القانون والامن والاستقرار في الانبار.
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