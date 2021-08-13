عضو بالامن النيابية يقترح اجراءات تنهي عمليات استهداف أبراج الكهرباء

وقال الغانمي في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك العديد من الاهداف التي تقف خلف حالات استهداف ابراج الطاقة الكهربائية، والغرض منها جميعا زيادة غضب الشارع واستهداف منظومة الكهرباء لتعطيل الحياة في اغلب النواحي على اعتبار ان الكهرباء تحرك عصب الحياة في الكثير من الجوانب ما يؤدي الى حالة من التشنج والإرباك على جميع المستويات".وأضاف الغانمي، ان "الحكومة ووزارة الكهرباء يستطيعان الاستعانة بقوات الحشد الشعبي والمتطوعين لمساندة قوات مديرية حماية الطاقة في مراقبة الابراج على اعتبار أنها على مساحات واسعة جدا ومراقبتها جميعا امر صعب ولا يمكن للقوى الامنية وحدها حماية الابراج دون وجود حماية من المواطنين"، لافتا الى ان "هذا الملف يحتاج الى زيادة قدرة القوات الامنية في المراقبة فنيا وبشريا، والجماعات الارهابية استغلت هذا الأسلوب لسهولته وضرره الفادح".وتابع ان "هنالك ضرورة إلى ان يكون هناك تشكيل خلية ازمة لمتابعة هذا الملف اضافة الى تدابير وقائية أكبر وجهد أمني واستخباراتي اكثر وتعاون أمني ومدني وعسكري، اضافة الى جهود خاصة واستثنائية من حيث التخصيصات والفعاليات الوقائية لحماية الابراج"، مشددا على انه "هنالك جهد يبذل من الجهات ذات العلاقة لكن النتائج المعلنة ليست بالشكل الذي يريده المواطن ويطمح اليه".