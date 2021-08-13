الكهرباء: استهداف خطوط نقل تجهز مشروع ماء الكرخ بالطاقة

واكد بيان لإعلام وزارة الكهرباء تلقت السومرية نيوز نسخة منه، جاء في نصه، "تعرض خطي نقل الطاقة الكهربائية (ماء الكرخ - نصر) و(ماء الكرخ - طارمية) جهد ١٣٢ ك.ف التابعين للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى فجر اليوم الجمعة ١٣ اب ٢٠٢١، الى عمل تخريبي ارهابي بتفجير بعبوات ناسفة ادت الى تضرر برج رقم (١٣) الحامل للخطين المذكورين قرب محطة ماء الكرخ".واضافت الوزارة "وقد تم اتخاذ الاجراءات العاجلة من قبل ملاكات الشركة العامة الانفة الذكر رفقة القوات الامنية للكشف على الخطين المتضررين لغرض الاسراع بإتمام الصيانات المطلوبة واعادتهما الى الخدمة".ولفتت الى ان "الاصرار على استهداف النقاط الحيوية في المنظومة الوطنية، واعادة تدمير كل ما تعمره وزارة الكهرباء ويتفانى فيه الجهد الحكومي، ما هو الا دليل على محاولة قتل الحياة في هذا البلد الذي يوغل الارهاب والتخريب باستهدافه من خلال ملف الخدمات وبأولها الكهرباء".وتابعت ان "وزارة الكهرباء اعلنت نفيرها العام واستنهاض جميع امكانياتها لأعادة الاعمار وخدمة المواطنين، وتخاطب شعبنا العظيم وعشائرنا العريقة بمساندتنا والجهد العسكري والامني والاستخباري، ولتكون لهم وقفة انسانية بحماية ممتلكاتهم من المخربين وان يساندوا الجهد الحكومي كما ساندوه في كل مره فأنتم اهل لكل شدة".