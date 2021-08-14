القبض على متهم سرق اموالا ومصوغات ذهبية وآخر بالابتزاز الالكتروني في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام الكرامة تمكنت من القاء القبض على متهم بالسرقة لقيامه بالدخول الى دار سكني وسرقة (٤ ملايين دينار مع مصوغات ذهبية واجهزة موبايل) من داخل الدار"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحق المتهم".وفي سياق متصل، "تمكنت مفارز مكتب مكافحة اجرام الحرية من القاء القبض على متهم بالأبتزاز الالكتروني لقيامه بأبتزاز فتاة بعد تهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ومساومتها لدفع مبالغ مالية له مقابل عدم النشر"، لافتة الى، انه "تم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحق المتهم".