استجابة لدعوة السيد الصدر.. امين بغداد يؤكد: سنجعل مدينة الصدر نموذجا لتطوير العاصمة

وخلال تفقده مشروع تطوير احد شوارع مدينة الصدر الذي تم المباشرة به بالتعاون مع سرايا السلام، قال امين بغداد علاء معن ان "اعمال تطوير شارع الفلاح هو الانطلاقة الحقيقية في ان تكون مدينة الصدر هي النموذج في نهضة بغداد".واضاف "سنجعل من مشروع اعمار مدينة الصدر النموذج الحقيقي لتطوير العاصمة بغداد".يذكر ان امانة بغداد أعلنت قبل اسبوعين عن البدء بإعمار شارع الفلاح في مدينة الصدر، فيما أشادت بدور سرايا السلام في دعم جهودها بإعادة تأهيل المدينة.