ثلاث وفيات واكثر من 100 اصابة بكورونا في النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم اجراء 586 فحص مختبري لحالات مشتبه بها بطريقة PCR".
وأضافت أن "الإصابات الجديدة بلغت 113 إصابة، في حين تم تسجيل 238 حالة شفاء مقابل 3 وفيات".
وأوضحت أن "من بين الاصابات (8) اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-
مجموع الاصابات الكلي : 81425
مجموع حالات الشفاء : 76738
مجموع الوفيات : 654
مجموع الحالات تحت العلاج : 4033".