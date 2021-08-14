التربية تصدر توضيحا حول قرارها بشأن امتحانات السادس الاعدادي

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "قرارها السماح لطلبة الصف السادس الاعدادي الذين ادوا امتحانات نصف السنة ولم يتأهلوا بأداء الامتحانات في الدور الثاني، كانت تقديراً لمصلحة الطلبة وبالتشاور مع لجنة التربية النيابية حصراً كونها الجهة التشريعية المختصة الوحيدة بهذا الملف".واضافت الوزارة، أن "قراراتها تتخذ عبر القنوات الرسمية ودون تدخل من اي جهة"، متمنية الموفقية والنجاح للطلبة واستغلال هذه الفرصة من اجل الاجتهاد والتوفيق".