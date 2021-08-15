ذي قار.. مقتل فتاة نتيجة العبث بسلاح ورجل اثر خلافات عائلية

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمصرع فتاة تبلغ نتيجة العبث بسلاح شخصي داخل منزلها، فيما اشار الى مقتل رحل على اثر خلافات عائلية في محافظة ذي قار.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "فتاة تبلغ من العمر ١٢ عاما لقت مصرعها نتيجة العبث بسلاح نوع مسدس داخل منزلها ضمن قضاء الدواية في الناصرية".



ولفت المصدر الى "وقوع حادث ثالث ادى الى اصابة منتسب بوزارة الدفاع بجروح مختلفة على خلفية شجار ومشادة كلامية خلال تشييع جنازة تطورت الى استخدام السلاح الخفيف". واضاف انه وفي حادث آخر "قتل شخص نتيجة خلافات عائلية بسلاح نوع بندقية ضمن قضاء سوق الشيوخ في ذي قار".ولفت المصدر الى "وقوع حادث ثالث ادى الى اصابة منتسب بوزارة الدفاع بجروح مختلفة على خلفية شجار ومشادة كلامية خلال تشييع جنازة تطورت الى استخدام السلاح الخفيف".

