الدفاع المدني تصدر بيانا تفصيليا عن "حريق مخزن الكرادة"

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الاطفاء سيطرت على حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن للأدوات الاحتياطية للسيارات في منطقة الكرادة ساحة التحريات بمشاركة 20 فرقة، بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".واضافت "حيث طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران المندلعة في المخزن المحترق وابعدت خطر انتشارها عن المخازن التجارية المجاورة لموقع الحادث، لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر والدخول الى قلب النيران في ذات المخزن لتخمدها بشكل تام ونهائي دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".ولفتت الى انه "وعلى اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المخزن المحترق".