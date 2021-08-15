الايزيدييون يطالبون المرجعيات الدينية بإصدار فتوى تحرم إراقة دم الأقليات

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
تقرير إسباني يكشف تطوراً جديداً بشأن انتقال ميسي إلى سان جيرمان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الايزيدييون يطالبون المرجعيات الدينية بإصدار فتوى تحرم إراقة دم الأقليات

محليات

2021-08-15 | 03:21
الايزيدييون يطالبون المرجعيات الدينية بإصدار فتوى تحرم إراقة دم الأقليات
1,416 مشاهدة

عدّ قائممقام قضاء سنجار، النائب السابق، محما خليل علي آغا، اليوم الاحد، ان الحلول الداخلية والخارجية للقضية الايزيدية غير جادة.

وبمناسبة الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي، بحق قرية كوجو التي تصادف اليوم 15 آب من عام 2014، قال آغا في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الإبادة الجماعية التي وقعت قبل سبع سنوات بحق أهالي هذه القرية يعد رمزا للجرح العميق الذي ما زالت ينزف بجسد الديانة الايزيدية، حيث تم ابادتها من قبل عصابات داعش بعد قتل الرجال والشيوخ والنساء كبار السن وسبي ما تبقى من النساء".
 
وأضاف، ان "هذا الجرح العميق يمثل رمزا للإبادة الجماعية في سنجار، التي ما زالت تنزف دما مع الاستمرار الإبادة التي تمارس ضد أهلها لحد هذه اللحظة".
 
وطالب بـ "وقف الابادة المستمرة، وتحريم دم الاقليات وخاصة الايزيدين من قبل المرجعيات الدينية والحكومة الاتحادية والمحلية، ليطمئن المكون الديني الايزيدي والاقليات العراقية بانهم لن يتعرضوا لابادات مستقبلية".
 
الا ان علي آغا ، عدّ، ان "الحلول الداخلية والخارجية لقضية الايزيديين، غير جادة مع استمرار الإبادة التي تمارس ضدهم منذ القدم وحديثا ونتوقعها ان تستمر في المستقبل، وهذا الامر خلق حالة من الرعب لدى أبناء هذا المكون الديني من حاضرهم ومستقبلهم، وخوف من العودة لأماكنهم، مشيرا الى انهم يفكرون بالعيش في المهجر والشتات وهذا بحد ذاته يعبر عن التقصير في عدم اعطاء الحقوق وتوفير الامن والامان للأقليات في مناطقها ".
 
وتابع، انه "لو كانت هناك قوانين رادعة لمحاكمة المجرمين داخليا وخارجيا واصطفاف الشركاء والقوى السياسية مع القضية لتوقفت هذه الابادة واطمئن الناس وانحسر تفكيرهم بالاستقرار والسلم المستدام واعمار المنطقة وعودة النازحين وتحرير المختطفات والمختطفين وعدم استمرار الابادة الجماعية".
 
وطالب بـ "جعل كوجو رمزية للإبادة الايزيدية وجعلها ناحية ادارية تابعة لسنجار كرد اعتبار لها".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:01 | 2021-08-15 11:01
10:55 | 2021-08-15 10:55
10:39 | 2021-08-15 10:39
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الصحة توضح بشأن فرض حظر التجوال
22.55%
16:53 | 2021-08-13
الصحة توضح بشأن فرض حظر التجوال
16:53 | 2021-08-13
الصحة العالمية تصدر توضيحات هامة بشأن الإصابة بكورونا بعد التلقيح
18.06%
09:40 | 2021-08-14
الصحة العالمية تصدر توضيحات هامة بشأن الإصابة بكورونا بعد التلقيح
09:40 | 2021-08-14
محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين
17.38%
07:06 | 2021-08-15
محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين
07:06 | 2021-08-15
قبيلة مدير بلدية كربلاء الراحل تبدي موقفاً.. هذا ما قاله نجله
16.71%
12:55 | 2021-08-14
قبيلة مدير بلدية كربلاء الراحل تبدي موقفاً.. هذا ما قاله نجله
12:55 | 2021-08-14
انخفاض عداد الإصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا
13.02%
09:00 | 2021-08-14
انخفاض عداد الإصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا
09:00 | 2021-08-14
الصدر يعلق على محاولة التظاهر في الانبار ويوجه دعوة للحكومة
12.28%
12:02 | 2021-08-13
الصدر يعلق على محاولة التظاهر في الانبار ويوجه دعوة للحكومة
12:02 | 2021-08-13
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.