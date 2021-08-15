التخطيط تعلن البدء بتنفيذ "المسح المتكامل" للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في ورد لـ السومرية نيوز، إن "الوزارة اطلقت الاعمال الميدانية للمسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة في العراق بنسخته الثانية، الذي ينفذه الجهاز المركزي للاحصاء، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وبالتعاون مع وزارة الصحة".واضاف ان "المسح لسنة 2021، الذي يشمل جميع المحافظات، بما فيها محافظات اقليم كردستان، يمثل أهمية كبيرة لأنه سيوفر رصداً لواقع المرأة في العراق"، مبينا ان "هذا المسح ياتي لتعزيز قاعدة البيانات التي يتوافر عليها الجهاز المركزي للإحصاء عن افراد الاسرة المعيشية، رجالاً و نساءاً".واكد ان "المسح المتكامل للاوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة العراقية، يأتي في اطار حرص وزارة التخطيط، على التقرب اكثر من المرأة لجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات عنها لتعبر الأرقام الإحصائية عما يحيط النساء من ظروف تترك تأثيرات بالغة على سلوكها وصحتها العامة وتمكنها اسرياً واجتماعياً وسياسياً، ولما تمثله المرأة من دور اساسي في العملية التنموية".