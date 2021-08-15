الوضع ليس سهلاً.. كربلاء تكشف خططها الخاصة بزيارتي عاشوراء والأربعين

وقال الفتلاوي في حديث لنشرة السومرية، إن "عدة اجتماعات عقدت في كربلاء، وفي أوقات مبكرة لمناقشة الخطط الخدمية والأمنية والصحية الخاصة بزيارتي عاشوراء والأربعين".وأشار إلى أن "قيادة عمليات كربلاء مع قيادة الشرطة وضعت خطة امنية محكمة لتأمين الزيارتين المليونتين بشكل كامل من الاستهداف المباشر وغير المباشر وحماية الزوار في محاور )بغداد - كربلاء) و (بابل – كربلاء) و (نجف – كربلاء) والجهة الغربية من محور (عين التمر - كربلاء) ويشترك في حماية الزوار كافة صنوف القوات الامنية".ومن الناحية الخدمية، بين الفتلاوي إلى أنه "تم عقد اجتماع لكافة دوائرنا الخدمية وقدمت كل دائرة خطة تفصيلية وناقشتها في الاجتماع الموسع بحضور المحافظ وتم التعديل على بعض الجوانب لإنجاح زيارة العاشر وزيارة الاربعين".ولفت إلى أن "وفداً من رئاسة الوزراء يضم مدير عام نقل المسافرين وممثل عن وزارة الصحة ووزارة التجارة وبقية الوزارات الساندة، وصل المحافظة لمناقشة اللمسات الاخير على الخطط".وعن الإجراءات الصحية، أكد أن "الوضع ليس سهلاً؛ جراء ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشدداً على ضرورة التزام الزائرين والمواكب والهيئات الحسينية بالتوجيهات والإجراءات الصحية، من ناحية ارتداء الكمامات واستعمال الأكواب ذات الاستخدام الواحد وتعقيم وتعفير مسار العزاء خلال ركضة طويريج".وأوضح، أنه "سيتم فتح مراكز طبية أكثر لإعطاء اللقاحات المضادة لكورونا في مركز المدينة وفي المراكز المنتشرة على مداخل كربلاء، وتمت مطالبة وزارة الصحة بحصة اضافية لتشمل الزائرين ووافقت الأخير على الطلب".وتوقع الفتلاوي، أن "يكون عدد الزائرين الأجانب هذه السنة، قليل جداً مقارنة بالأعوام السابقة"، منوهاً إلى أن "حكومة المركز حددت وجود بطاقة التلقيح أو بطاقة الـ"PCR" كشرط لدخول الزوار الأجانب".