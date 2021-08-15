الكمارك تعلن اتخاذ إجراءات تخص اصحاب المصانع والمنتجين

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنها "مع كافة القرارات الداعمة للنهوض بواقع المنتج المحلي و تطويره ليصبح منافساً قوياً للمنتج المستورد وهو ما يوفر فرصاً عديدة لليد العاملة الوطنية".وأشارت إلى "اتخاذها خطوات عملية لتسهيل كافة الاجراءات في مراكزها الكمركية بغية ادخال كل ما يحتاجه اصحاب المصانع والمنتجين من مواد اولية وغيرها بأسرع وقت ممكن وانجاز معاملاتهم بوقت قياسي تشجيعا ودعما لهم".