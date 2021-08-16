وزارة الكهرباء: استهداف أبراج نقل الطاقة في كركوك

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (كركوك - سنتر اربيل) جهد ٤٠٠ك.ف التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية، تعرض مساء امس، الى عمل تخريبي ارهابي بتفجير بعبوات ناسفة ادى الى تضرر البرج رقم (369) وميلان البرج المرقم (370) وحدوث تقطع في الاسلاك وخروج الخط عن الخدمة".واضافت ان "الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة المذكورة شرعت برفقة القوات الامنية للكشف على الخط المتضرر لغرض الاسراع بانجاز الصيانات المطلوبة واعادتهما الى الخدمة"، موضحة ان "إصرار العناصر الارهابية باستهداف النقاط الحيوية في المنظومة الوطنية، واعادة تدمير كل ما تعمره ملاكات الوزارة المتقدمة ويتفانى فيه الجهد الحكومي، ما هو الا دليل على محاولة قتل الحياة في هذا البلد الذي يوغل الارهاب والتخريب باستهدافه من خلال ملف الخدمات وبأولها الكهرباء".وتابعت ان "الادارة العليا في وزارة الكهرباء تواصل تنفيذ خططها من اجل تقديم افضل خدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة، الا انها لا زالت تتعرض مفاصلها الى اعمال تخريبية هدفها استنزاف قدراتها وإمكانياتها وانهاك ملاكاتها"، لافتة الى ان "منفذي هذه الأعمال الارهابية والتخريبية يعمدون في الإيغال بالاعتداءات العبثية".