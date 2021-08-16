نائب يحذر من ازمة غير مسبوقة في ديالى ستؤدي الى "هلاك" نصف محاصيلها

وقال التميمي في حديث للسومرية نيوز، إن "ديالى تعاني من ازمة غير مسبوقة في شحة المياه الخاصة بالشرب وارواء البساتين ومهددة بخسارة مساحات كبيرة من بساتين مثمرة عمرها يتجاوز عشرات السنين والتي تعتبر مصدر رزق ومعيشة عوائل كثيرة في المحافظة وتعتمد عليها المحافظة كجزء من اقتصادها"، مبينا ان "تلك البساتين مهددة بالهلاك على اعتبار أنه لا توجد بدائل للنقص الحاصل في المياه".واضاف التميمي، ان "المحافظة تعتمد بالدرجة الاساس في الارواء على نهر ديالى الذي تاتيه المياه من خارج الحدود من ايران والتي سبق لها وان قامت بتغيير مسار نهر سيروان المغذي لنهر ديالى وبحيرة دربنديخان، وقد حذرنا منذ عام 2016 من هذه الازمة وطالبنا وزارتي الموارد المائية والخارجية بالتدخل وإيجاد حلول سريعة قبل تفاقم الأزمة"، لافتا الى ان "وزير الموارد المائية كانت له زيارات الى المحافظة في فترات سابقة لمعالجة شحة مياه الشرب، لكن لم يتم ايجاد حل لمشكلة الارواء كونها مشكلة عصية وبحاجة الى تدخل عالي المستوى للضغط على الجانب الايراني لاعادة الاطلاقات المائية".وتابع ان "حل المشكلة يحتاج الى قدرة الحكومة في استخدام أوراق الضغط المتاحة وخصوصا ورقة الاقتصاد من خلال ربط ملفي المياه والتجارة فيما بينهما على اعتبار ان حجم التبادل التجاري مع تركيا وايران يصل الى عشرة مليار دولار واغلب البضائع في السوق تأتي من هاتين الدولتين"، مشددا على ان "ديالى بحال عدم حل مشكلة مياه الري فإنها قد تخسر ما يقرب من نصف منتوج المحاصيل من بساتين المحافظة، فيما يتعلق بالفواكه والخضار أما في حال عدم تأمين الرية الشتوية لمحصول الحنطة للموسم المقبل فستكون الخسارة كارثية في هذا المحصول ايضا".