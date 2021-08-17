كربلاء تعطل الدوام الرسمي غدا الاربعاء

وقال الخطابي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "هذا التعطيل جاء نتيجة لازدياد اعداد الزائرين في المدينة وتمكين الدوائر الامنية والخدمية من تطبيق خططها الخاصة بالزيارة ولتمكين اهالي كربلاء المقدسة من تقديم الخدمات الى الزائرين"، مشيرا الى "استثناء الدوائر الامنية والخدمية والصحة".ولفت الى ان "يوم العاشر من محرم والذي يصادف يوم الخميس المصادف ١٩ من شهر اب الجاري هو عطلة رسمية".