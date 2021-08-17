النجف تعلن الاربعاء عطلة رسمية في عموم المحافظة

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ النجف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الياسري قال في تصريح صحفي، انه "تقرر اعتبار يوم غد التاسع من محرم الحرام عطلة محلية، لاحياء الشعائر الحسينية واتاحة الفرصة للمواكب الحسينية احياء هذه الشعائر وتقديم الخدمات للمعزين".واضاف "يعيش شيعة اهل البيت عليهم السلام في العالم بشكل عام وفي النجف بشكل خاص احياء مراسم احياء عاشوراء واستشهاد الامام الحسين عليه السلام من خلال الطقوس والمراسم الحسينية ولاتاحة الفرصة للموالين لاحياء هذه المراسم فقد قررت الحكومة المحلية اعتبار يوم تاسوعاء عطلة رسمية".ودعا الياسري "المعزين واصحاب المواكب الالتزام بالنظام والقانون والتعاون مع جميع الاجهزة الامنية والخدمية لانجاح مراسم العزاء وانجاح الخطتين الامنية والخدمية"، مشددا "على الالتزام بضوابط وشروط لجنة السلامة والصحة الوطنية لتجنب الاصابة بفيروس كورونا".