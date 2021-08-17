الصحة تعلن خطتها الخاصة بزيارة العاشر من محرم

وقال مدير مركز العمليات وطب الطوارئ فاضل عكلة الربيعي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الوزارة اعدت خطة طبية خاصة لتقديم افضل الخدمات الوقائية والطبية والعلاجية وتغطية الطرق المؤدية الى محافظة كربلاء المقدسة بالفرق والمفارز الطبية بمناسبة تأدية زيارة عاشوراء الأليمة , لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية للزائرين وضمان الاستعدادات القصوى لمواجهة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية".وأضاف، ان "الخطة تضمنت تشكيل غرفة عمليات وتنسيق مشترك بين وزارة الصحة ووزارتي الدفاع والداخلية لتبادل المعلومات وتسهيل مهمة الفرق الطبية والصحية وحركة سيارات الاسعاف لنقل الحالات الطارئة اثناء فترة الزيارة والاتصال المستمر بدائرة صحة كربلاء ودوائر الصحة المعنية لمتابعة الموقف ولتامين الاحتياجات اللازمة ".واشار الربيعي الى ان "قسم الاسعاف الفوري قام بارسال سيارات اسعاف لاسناد الجهد الطبي لدائرة صحة كربلاء وطريق الزوار فيها قبل موعد الزيارة ونشر المفارز الطبية على طريق الزائرين وتهيئة وفتح مفارز ثابتة ومتحركة للزائرين الذين سيتوجهون الى مرقد الامام الحسين (عليه السلام)".ولفت الى ان "الوزارة قامت بتوفير كافة الادوية المنقذة للحياة وتجهيز المؤسسات الصحية بها وتوفير المستلزمات الضرورية كما تم تشــكيل فـرق صحـية لمـتابعة الإجراءات الوقائية المتخذة وتوعية الزائرين لاتباع الإجراءات الصحية بهذا الخصوص والتنسيق والتعاون مع الهيئات والمكاتب الدينية والمواكب بضرورة الالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصحية التي تؤمن سلامتهم من التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عن طريق الماء والغذاء وتكثيف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا".