مقتل مدني بنيران مسلحين مجهولين شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل مدني بنيران مسلحين مجهولين شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني ضمن منطقة الكمالية ما اسفر عن مقتله في الحال".