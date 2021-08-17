إحباط محاولتي ابتزاز إلكتروني في النجف والأنبار

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من إحباط محاولتي ابتزاز الكتروني إحداهما في محافظة الأنبار والأخرى في محافظة النجف، مارسهما شخصان بحق فتاتين من المحافظتين، وذلك من تهديديهما بنشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة".وأضاف، انه "في الأثناء اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين وتأمين حسابي الفتاتين وحذف محتوى الابتزاز".