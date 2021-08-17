الهجرة: سيتم حث المنظمات الدولية للعمل على إعادة الاستقرار في كركوك

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الوزيرة التقت في مقر محافظة كركوك، برفقة وكيل الوزارة كريم النوري، وعدد من كادر الوزارة المتقدم، كلا من المحافظ راكان سعيد الجبوري، وقائد عمليات المحافظة الفريق الركن علي الفريجي، وذلك لبحث أوضاع العوائل النازحة والعائدة منهم، ودعم الاستقرار للمحافظة، لاسيما بعد اغلاق المحافظة لجميع المخيمات".واضافت ان "جابرو ذكرت خلال اللقاء أنه بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لتفعيل الزيارات الميدانية لكل وزراء الكابينة الحكومية الحالية، جئنا اليوم لزيارة كركوك والوقوف على عدة ملفات مهمة، تحتاج للبحث والمناقشة مع المحافظ وباقي مسؤولي المحافظة، للنهوض بواقعها على كافة الصعد ".واوضحت الوزارة ان "الوزيرة عبرت عن شكرها لمسؤولي المحافظة والأهالي لاستقبالهم النازحين من كل المحافظات والمدن، وتسهيل أمورهم والوقوف إلى جانبهم"، مبينة انه "تم خلال اللقاء، بحث سبل دعم المحافظة، سيما وأن 138 قرية من قراها تعرضت للدمار من حيث البنى التحتية والخدمات الأساسية، ومنازل المواطنين."وأكدت الوزارة أنه، "سيتم حث جميع المنظمات الدولية للعمل على ملف إعادة الاستقرار في المحافظة، من خلال ترميم الدور المهدمة، واعمار البنى التحتية، مشيرة إلى أن، كركوك تعد مثالا للتعايش السلمي، والأجمل من حيث التنوع الثقافي، واحتضان جميع المكونات".من جانبه، وجه راكان الجبوري محافظ كركوك، طلبا لوزيرة الهجرة بتوفير المزيد من الدعم للمحافظة حيث "أكدت جابرو بأنها ستقوم بعرض جميع متطلباتهم على الخطة الوطنية في جلستها القادمة، وإنه سيكون حاضرا فيها، فضلا عن رفع بقية الاحتياجات إلى رئيس مجلس الوزراء" .