منتسبون في وزارة الصحة يناشدون الكاظمي لتنفيذ 8 مطالب (فيديو)

وقالوا في بيان لهم "بأسم شهداء الجيش الأبيض نناشدكم ونبدء رسالتنا ادناه لعلنا نصل إلى إنصاف شريحة مهمة وهي العمود الفقري في وزارة الصحة أبنائكم من الملاكات التمريضية والصحية من أجل تلبية المطالب التي تحقق المسواه بين هذه الملاكات".وأضافوا "نحن درعنا الكمامة والصدرية البيضاء والقوات الأمنية درعهم السواتر والسلاح كلنا في خندق واحداً".وطالبوا بما يلي:١_ احتساب شهداء الجائحة من منتسبي وزارة الصحة على قانون مؤوسسة الشهداء أسوة بالذين سقطو جراء العمليات الإرهابية ومقارعة داعش.٢_ رفع التسكين الجائر عن ملاكاتنا أسوة بباقي الوزارات.٣_ رفع مخصصات الخطورة إلى ١٥٠ ٪ أسوة بباقي منتسبي وزارة الصحة.٤_ احتساب العلاوة والترفيع من تاريخ الاستحقاق لا من تاريخ صدور الأمر الإداري مقارنه مع باقية الوزارات الاخرى.٥_ حقوقنا في توزيع قطع الاراضي التي تم الايعاز وصدور الكتب الرسمية من الأمانة العامة لرئاسة الوزراء.٦_ اعتماد دائرة العامة لشؤون التمريض في وزارة الصحة فيما يتناسب حجمهم ومكانتهم وعملهم داخل المؤوسسات الصحية.٧_ تنفيذ جميع الأوامر والكتب الرسمية الصادرة من مجلس الوزراء.٨_ تشكيل لجنة من رئاسة الوزراء ولجنة الصحة والبيئة البرلمانية والتنسيقيات لغرض متابعة وتنفيذ المطالب بأسرع وقت ممكن .