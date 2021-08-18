وزير التعليم خلال زيارته موقع مجزرة سبايكر: دماء الشهداء ستبقى خالدة

زار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الاربعاء، موقع مجزرة سبايكر، فيما أكد أن دماء الشهداء ستبقى خالدة في وجدان العراقيين جميعا.

وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوزير زار موقع مجزرة سبايكر وتلا سورة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء بحضور محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري ورئيسي جامعتي تكريت وسامراء ووفد من وزارة التعليم ضم عددا من المدراء العامين".

وبحسب البيان، دعا الوزير الى استلهام روح الانتصار التي حققها المضحون وتجسيد العنفوان الوطني في مواجهة قوى الشر والإرهاب والمضي بطريق الإصلاح التي يستقي العراقيون مضمونه في هذه الأيام من ذكرى عاشوراء الخالدة واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام".