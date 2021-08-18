احباط محاولة إرهابية لاستهداف تجمعات المواطنين في جانب الكرخ ببغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة (27) تمكنت من إحباط عمل إرهابي جبان يروم الحاق الأذى بالمواطنين العزل وذلك بعد ان لاحظ أبطال الاستخبارات شخصا ملثما يستقل دراجة نارية تثير تصرفاته الشكوك والريبة، حيث تمت ملاحقته مما اضطره لرمي ما كان بمعيته من أسلحة ومواد متفجرة (ثلاث رمانات يدوية وسلاح غدارة) ولاذ بالفرار في منطقة الوشاش (بستان شطيط) ضمن قاطع الكرخ ولازال البحث جاري عن المتهم".واضاف البيان، انه "تم رفع المواد المضبوطة دون حادث يذكر".