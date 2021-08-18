الديوانية تستثني فئات من تعطيل الدوام الرسمي يوم غد

أعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في كافة دوائر الدولة ليوم غدٍ الخميس الموافق العاشر من محرم الحرام.

وقال المحافظ في بيان ورد للسومرية نيوز، "إحياءً لذكرى العاشر من محرم الحرام وبحسب قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقرر تعطيل الدوام الرسمي بمحافظة الديوانية في كافة دوائر الدولة ليوم غدٍ الخميس الموافق العاشر من محرم الحرام 1443هـ 2021/8/19".

واضاف البيان، "يستثنى من تعطيل الدوام الرسمي كل من :

-الخفارات من الكوادر الطبية والتمريضية في كافة المستشفيات والمؤسسات الصحية .

-الأجهزة الأمنية بكافة صنوفهم وعناوينهم .

- فرق الصيانة التابعة للدوائر الخدمية .

وبحسب البيان، وجه محافظ الديوانية رئيس اللجنة الأمنية العليا الإستاذ زهير علي الشعلان "بإستنفار تام لكافة الأجهزة الأمنية بتأمين حماية الزائرين الذين يقصدون كربلاء المقدسة لإحياء زيارة عاشوراء من أبناء محافظة الديوانية ذهاباً وإياباً.