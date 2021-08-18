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بالصور.. احياء مراسيم التاسع من محرم داخل ضريح الامام العباس (ع)
محليات
2021-08-18 | 06:01
المصدر:
السومرية نيوز
3,006 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز صورا حصرية من داخل ضريح الامام العباس (علية السلام) خاصة بإحياء زيارة التاسع من شهر محرم الحرام.
الصور بعدسة علي جاسم
»
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الامام العباس
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