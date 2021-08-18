ضمن خطة زيارة "عاشوراء".. الدفاع المدني تستنفر كافة طاقاتها في كربلاء (صور)

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "مدير عام الدفاع المدني مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان وصل الى محافظة كربلاء المقدسة واشرف على الفرق من عجلات (انقاذ واطفاء واسعاف ومعالجة) في محيط الضريحين وقرب الفنادق وسرادق العزاء".وبحسب المصدر، أن "بوهان اكد على تهيئة واستنفار كافة طاقات المحافظة من كوادر تخصصية واليات تحسبا من وقوع اي طارئ".ولفت الى، ان "عناصر ال CBRN باشرت مهامها في عمليات التعفير والتعقيم في الطرق المؤدية الى الضريحين للحد من انتشار فيروس كورونا".