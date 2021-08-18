اندلاع حريق داخل مستشفى وسط بغداد.. الدفاع المدني تتدخل (صور)

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن إخماد حادث حريق اندلع داخل دكت تكييف مستشفى النعمان وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرقها تمكنت من اخماد حادث حريق بسيط اندلع داخل دكت جهاز التكييف المركزي لمستشفى النعمان في منطقة الاعظمية وسط بغداد".



وأشارت إلى أن "فرقها تسلقت سطح بناية المستشفى بغية الوصول الى مكان الحريق واخماد النيران التي اندلعت نتيجة تماس كهربائي داخل دكت جهاز التكييف وانهت الفرقة عملها بوقت قياس حال دون توقف المستشفى في تقديم خدماته الطبية للمرضى الراقدين".