السومرية تنشر صوراً حصرية لمراسم إحياء ليلة عاشوراء

تنشر السومرية نيوز، صوراً حصرية من المراسم الخاصة بإحياء ليلة العاشر من محرم الحرام، ذكرى استشهاد الإمام الحسين أبن علي وأهل بيته (عليهم السلام).

أدناه الصور بعدسة الزميل علي جاسم:



