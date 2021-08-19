بدء مراسم ركضة "طويريج" في كربلاء (صور)

انطلقت ركضة طويريج بمشاركة ملايين الزائرين باتجاه مرقد الإمام الحسين عليه السلام وهم يرددون هتافات لبيك ياحسين.

وشهدت ركضة طويريج هذا العام تنظيماً خاصاً لتجنب الاحتكاك ومنع التعرض للاصابة بالفيروس وكذلك منع وقوع اي حادث.