صور حصرية لإحياء مراسيم ركضة طويريج

تنشر السومرية نيوز، صورا حصرية من داخل محافظة كربلاء المقدسة، تظهر فيها مراسيم احياء ركضة طويريج بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين واهله واصحابة عليهم السلام.

بعدسة مصور السومرية علي جاسم