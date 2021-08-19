مشاهد من ركضة طويريج في كربلاء (فيديو)

تنشر السومرية نيوز، مشاهد من ركضة طويريج التي انطلقت بمشاركة ملايين الزائرين باتجاه مرقد الإمام الحسين عليه السلام وهم يرددون هتافات لبيك ياحسين.

الفيديو ادناه: مشاهد من ركضة طويريج التي انطلقت بمشاركة ملايين الزائرين باتجاه مرقد الإمام الحسين عليه السلام وهم يرددون هتافات لبيك ياحسين. #عاشوراء pic.twitter.com/jsxdAmE3kQ — Karrar Jasim (@KarrarJasim12) August 19, 2021 وقبل قليل انطلقت ركضة طويريج بمشاركة ملايين الزائرين باتجاه مرقد الإمام الحسين عليه السلام. الجماهير المعزية في كربلاء المقدسة تحيي شعيرة #ركضة_طويريج #عاشوراء pic.twitter.com/64xiPH9JCl — Karrar Jasim (@KarrarJasim12) August 19, 2021