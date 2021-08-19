مشاهد من ركضة طويريج في كربلاء (فيديو)

مشاهد من ركضة طويريج التي انطلقت بمشاركة ملايين الزائرين باتجاه مرقد الإمام الحسين عليه السلام وهم يرددون هتافات لبيك ياحسين. #عاشوراء pic.twitter.com/jsxdAmE3kQ
— Karrar Jasim (@KarrarJasim12) August 19, 2021
مشاهد من ركضة طويريج التي انطلقت بمشاركة ملايين الزائرين باتجاه مرقد الإمام الحسين عليه السلام وهم يرددون هتافات لبيك ياحسين. #عاشوراء pic.twitter.com/jsxdAmE3kQ
الجماهير المعزية في كربلاء المقدسة تحيي شعيرة #ركضة_طويريج #عاشوراء pic.twitter.com/64xiPH9JCl
— Karrar Jasim (@KarrarJasim12) August 19, 2021
الجماهير المعزية في كربلاء المقدسة تحيي شعيرة #ركضة_طويريج #عاشوراء pic.twitter.com/64xiPH9JCl