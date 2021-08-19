الكهرباء تعلن تحقيق أعلى معدل بإنتاج الطاقة

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها "تمكنت يوم امس الاربعاء تحقيق معدل إنتاج بلغ (٢١١٤٥) ميكاواط ، وهو اعلى معدل انتاجي تصل إليه المنظومة الكهربائية الوطنية".واضافت أن "هذا الانجاز جاء وسط الجهد الوزاري المكثف خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى وزارة الكهرباء في تموز من هذا العام وتشديده على اهمية النهوض بقطاع الكهرباء من خلال القفزات النوعية على مستوى المشاريع الكهربائية ووضع الحلول الإدائية بدلاً من الحلول الترقيعية المؤقتة" .واكدت الوزارة أنها "لن تقف على اعتاب المرحلة الحالية، بل سيشهد المستقبل تطبيق رسالة الوزارة ورؤاها في تنمية صناعة الكهرباء في العراق من خلال التوسع في مد خطوط الطاقة ، وتأهيل شبكات التوزيع، كذلك المضي في مشاريع الطاقات المتجددة والربط الكهربائي وادخال الدورة المركبة لجميع المحطات وفق الستراتيجيات المستفيضة لتحقيق المردودات الاقتصادية والتنموية" .ولفتت الى انها "عازمة على اكمال مسيرتها في رفع مستوى انتاج المنظومة الوطنية وحمايتها من يد الارهاب، والتضحية بكل ما تملكه من موارد وامكانيات لتحقيق رفاهية المواطن".