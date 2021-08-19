عمليات البصرة تعلن نجاح خطة احياء مراسيم العشرة الأولى من شهر محرم

اعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الخميس، نجاح الخطة الأمنية الخاصة باحياء مراسيم العشرة الأولى من شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وصحابته رضي الله عنهم أجمعين.

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الخطة الخاصة باحياء مراسيم العشرة الأولى من شهر محرم الحرام شهدت مشاركة جميع الوحدات والقطعات العاملة ضمن قاطع عمليات البصرة".



وأشار قائد العمليات بحسب البيان بأن "القوات الأمنية ستنتقل إلى إكمال الصفحة الثانية من الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية لزيارة الأربعين".