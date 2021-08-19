النجف تعلن نجاح الخطتين الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة عاشوراء

وذكر الياسري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "النجف الاشرف احيت مراسم العزاء الحسيني طيلة ايام العشرة الاولى لشهر محرم الحرام في مركز المحافظة والاقضية والنواحي بمشاركة 1000 موكب عزاء".واوضح ان "التنسيق والتعاون الامني والخدمي كان كبيرا بين مختلف مؤسسات الدولة الامنية والخدمية"، مشيدا بـ"القوات المسلحة من الجيش والاجهزة الامنية وفوج المدينة القديمة وفرقة الامام علي القتالية وكافة ضباط ومنتسبي قيادة شرطة المحافظة لتنفيذهم الخطة الامنية بنجاح كبير".ولفت الى ان "عملية التأمين شارك فيها 23000 من مختلف صنوف القوات المسلحة".وأشاد الياسري بـ"الاجهزة الخدمية ودوائر البلدية والبلديات والنقل والماء والمجاري والكهرباء والصحة وجميع الإعلاميين والصحفيين والقنوات الفضائية الناقلة للشعائر الحسينية وكافة الفرق الطوعية والأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة وأمانة مسجد الكوفة المعظم لدورهم وتعاونهم الكبير في انجاح الخطة الخدمية وتوفير الخدمات اللازمة لحشود المعزين".