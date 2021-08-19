بالصور.. الرد السريع تؤمن المواكب الحسينية في قضاء طوز خورماتو

قامت قوات فرقة الرد السريع، بتأمين المواكب الحسينية والمراسيم الخاصة باحياء العاشر من محرم الحرام في قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين.

وتنشر السومرية نيوز صورا حصرية للمواكب وتأمينها:

