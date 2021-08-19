بالفيديو: تصاعد مخاوف العراقيين من التلاعب والتزوير في الانتخابات

وبجوار ذلك تتسع دائرة مخاوف بعض الكتل السياسية ايضا من اجراء الانتخابات في موعدها المقرر حيث كشفت كتلة سائرون النيابية عن وجودِ انقسامٍ بين الكتلِ السياسية بشانِ الموعدِ بعضها تريد التاجيل لاخذِ مزيدٍ من الوقت من اجلِ اقناعِ المقاطعين للعودةِ والمشاركةِ في الانتخابات واخرى ترى أهمية اجراء الانتخابات بموعدها المحدد تجنبا لدخول العراق بنفق مظلم.وبين هذا الرأي وذاك يؤكد مراقبون على اهمية العمل الدؤوب للحكومة والمفوضية بالتعاون مع المراقبين الدوليين لارسال رسائل طمأنة للشارع العراقي والكتل والاحزاب المرشحة للانتخابات بغية تسجيل نسب مشاركة عالية لاعطاء الشرعية الكاملة لنتائج الانتخابات. وتأتي الانتخابات في وقت يواجه العراق تحديات كبيرة على المستوى الامني والاقتصادي والصحي اضافة الى ان المنطقة تعيش على صفيح ساخن باتت تؤرق الجميع فيما يبقى المواطن العراقي يتساءل عن مدى اهمية موعد الانتخابات والاجراءات المعتمدة للحد من حالات التزوير واجراء انتخابات نزيهة.