أمين بغداد يعلن عدم المساس بأصحاب "البسطات"

أعلن أمين بغداد المعمار علاء معن، الخميس، عن عدم المساس باصحاب البسطات ضمن حملة "عبير بغداد"

وقال معن في بيان، إن "رئيس الوزراء وجه عند انطلاق حملة عبير بغداد لازالة التجاوزات بعدم المساس باصحاب البسطات وقوتهم اليومي".

وذكر بيان للامانة أن "حملة عبير بغداد التي انطلقت منذ ايام في جميع مناطق بغداد لم تستهدف اصحاب البسطات حسب توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

واضاف البيان ان "حملة عبير بغداد تشمل ازالة تجاوزات اصحاب المحال التجارية الذين حولوا الارصفة لمخازن لبضائعهم وكذلك المخالفات البنائية والتجاوزات على الاراضي التي تتعارض والقوانين وتسبب اضرار بالغة بالبنى التحتية لمدينة بغداد ومشهدها الحضري"، موضحاً أن "امانة بغداد تعمل على اعداد دراسة لايجاد بدائل نظامية لاصحاب البسطات دون المساس بارزاقهم وقوتهم اليومي".