مطار بغداد: استقبال أكثر من 5 آلاف اجنبي لزيارة العتبات المقدسة خلال 3 ايام

وقالت ادارة المطار، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مطار بغداد أستقبل أكثر من 5 آلاف زائر من جنسيات مختلفة خلال الأيام الثلاثة الماضية لزيارة العتبات المقدسة في العراق"، مؤكدة "التزامها الكامل بتنفيذ مقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (22 لسنة 2021 ) الخاص بتنظيم أليات دخول المجاميع السياحية إلى البلاد".كما أوضحت إدارة المطار، أنها "تعمل بشكل متواصل مع الجهات العاملة والساندة ( الصحة ، الداخلية ، هيئة السياحة ) لتقديم خدماتها للمسافرين والمجاميع السياحية بانسيابية عالية دون معوقات".