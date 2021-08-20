الدفاع المدني تنقذ مكتبة مهمة داخل جامعة بغداد (فيديو وصور)

سيطرت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، على حادث حريق اندلع داخل المكتبة الرئيسية في الطابق الثاني لمبنى كلية التربية الرياضية داخل جامعة بغداد في منطقة الجادرية .

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني بذلت جهود كبيرة لاحتواء النيران وانقاذ المكتبة وكتبها الثمينة ومخطوطاتها والبحوث والدراسات وما تحتوي من اثاث بوقت قياس قلل الخسائر المادية الى ادنى حد ممكن بعد ان تعاملت فرق الدفاع المدني بمهنية عالية في اخماد الحادث خشية من تلف محتوياتها من كتب ثمينة وحالت دون ان تطالها النيران".

حدث قبل قليل..



فرق الدفاع المدني تنقذ مكتبة مهمة داخل جامعة بغداد قبل ان تصبح رماد pic.twitter.com/zTrGszwV6f — Karrar Jasim (@KarrarJasim12) August 20, 2021

واضاف البيان، ان "فرق الدفاع المدني انهت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المكتبة الرئيسية".