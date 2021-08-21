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توجيهات من وزير التعليم تخص كليات الطب ومعادلة الشهادات

محليات

2021-08-21 | 06:25
توجيهات من وزير التعليم تخص كليات الطب ومعادلة الشهادات
4,539 مشاهدة

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم، اليوم السبت، لجنة عمداء كليات الطب بوضع خطة متكاملة واستراتيجية تغطي احتياجات البلد من التخصصات الطبية.

وذكر بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، أن "وزير التعليم شدد خلال اجتماع مع عمداء كليات الطب على اعتماد ومراعاة المستلزمات والسياقات ذات الجودة في استحداث كليات الطب ورصانة المراكز الامتحانية في معادلة الشهادات الطبية"، مؤكداً "على مراعاة الجودة العلمية والإجرائية المرتبطة بقرارات استحداث كليات الطب وعدم التساهل بالمعايير والمحددات المعتمدة".
 
وأشار الى أن "هذا النوع من الاستحداثات يرتبط بمستلزمات وسياقات عالية الجودة"، مشدداً على "رصانة المراكز الامتحانية المسؤولة عن معادلة الشهادات الطبية وتمكين الطلبة بما يحقق أهداف التعليم الطبي والعمل على تطوير المناهج عبر اللجان المعنية وتعشيق العلوم وتعزيز متطلبات الاختصاصات الطبية.
 
وأضاف أنه "بمكان التكامل مع وزارة الصحة في سد احتياجات كليات الطب وكذلك تعاون والتزام أساتذة الكليات المختصة مع المستشفيات التعليمية في ظل ظروف التحديات الصحية التي تواجه البلد".
 
ووجه وزير التعليم "لجنة عمداء كليات الطب بوضع خطة متكاملة واستراتيجية تغطي احتياجات البلد في التخصصات التي تتطلبها الخطة الخمسية والعشرية القادمة على مستوى الملاكات والمستشفيات والأجهزة والمعدات المختبرية"، داعياً الى "عقد اجتماع لجنة عمداء كليات الطب مع الإدارة العليا لوزارة الصحة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتلبية متطلبات الواقع الصحي".
 
وأعرب عن "أمله بأن تكون مخرجات مرحلة السادس الإعدادي للسنة الدراسية المقبلة متوافقة وخطة الجامعات وعدد المستشفيات ومختبرات المهارات التي يمارس فيها الطلبة التدريب الطبي العملي والسريري للحفاظ على المستوى العلمي وضمان جودة المخرجات".
 
وتابع البيان أن "وزير التعليم استمع الى مقترحات ورؤى وملاحظات السادة عمداء كليات الطب وثمن جهودهم المبذولة في التركيز على متطلبات الجودة وتغطية الجوانب العملية ومراعاة الظرف العام والتكيف مع المتغيرات المتسارعة والتواصل مع العالم في مستحدثات المعرفة وتطوير المهارات لدى طلبة كليات الطب في العراق".

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