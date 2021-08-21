التربية توضح بشأن نتائج الثالث المتوسط

وقال فاروق في حديث للسومرية نيوز، انه "لا يوجد أي تأخير في موعد اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط، حيث ما زالت الإجراءات متواصلة والتصحيح متسمر، على اعتبار ان هناك أكثر من 650 ألف طالب شاركوا في الامتحانات"، مبينا ان "الوزارة حيث منحت عشرة درجات اضافية والسماح للمكملين بثلاثة دروس للمشاركة بالامتحان فقد اعطى فرصة لعدد أكبر لأداء الامتحان".وأضاف فاروق، انه "اضافة الى العدد الكبير من الطلبة، فقد كانت هنالك عدد من العطل الرسمية ومن بينها عطلتي الاول والعاشر من محرم الحرام، بالتالي فلا يوجد اي تأخير ومتى ما انتهت اللجان من التصحيح فسيتم إعلان النتائج، حيث أنه لا يوجد موعد محدد للاعلان كونه يرتبط بعمل لجان التصحيح".واكد ان "الوزارة كانت حريصة على مساعدة الطلبة ومراعاة ظروفهم في المراحل التي سبقت اداء الامتحان من خلال تقليل عدد المناهج والتكييف الى المتبقي منها، اضافة الى اختيار الاسئلة من المنهج".