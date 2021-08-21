الدفاع المدني تحصي أهم عمليات الاخماد في الكرخ خلال يوم

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مركز البياع تمكن من إخماد حادث داخل عجلة نوع سايبا على طريق سريع الدورة بسبب تماس كهربائي، فيما تمكن مركز الغزالية من إخماد حادث حريق داخل مطبخ مطعم في الغزالية شارع السايدين بسبب تماس كهربائي داخلي".وأشار البيان إلى "إخماد مركز الحرية حادث داخل مولدة عدد ٢ في منطقة جكوك؛ بسبب تماس كهربائي داخلي، وتمكن أيضاً ذات المركز من إخماد حريق داخل متنزه عائلي في منطقة الدولعي بسبب مصدر نار خارجي".وبين، أن "مركز النصر والسلام أخمد نيران حادث حريق داخل ٧ محال لبيع المواد الانشائية في سوق منطقة الزيدان، بسبب تماس كهربائي خارجي"، لافتاً إلى أن "مركز العامرية أخمد حادث حريق داخل كرفان ٤*٤ متخذ كمنام لعمال في منطقة حي الخضراء شارع البصرة بسبب تماس كهربائي داخلي".وتمكنت فرق الأطفاء في مركز المحمودية من إخماد حادث داخل دار سكن في منطقة الجديدة قرب الطابو بسبب تماس كهربائي خارجي والحمل الزائد، وفق البيان.وأوضحت مديرية الدفاع المدني، أن "جميع تلك الحوادث لم تسفر عن أضرار بشرية".