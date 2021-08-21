قبل تدخل "الوحش الأصفر".. مهلة لاصحاب الادوات الاحتياطية في الطالبية

وقالت الأمانة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنها "وجهت بامهال اصحاب محال الادوات الاحتياطية (٤٨) ساعة اضافية بعد استنفاذ جميع الانذارات الرسمية التي وجهتها بلديتي الشعب والصدر الثانية لاصحاب المحال لاتاحة المجال لهم لازالة تجاوزهم بصورة طوعية وتجنبهم التعامل القسري الذي سيضر بمصالحهم".واشارت الى ان " امين بغداد وجه ايضاً بضرورة اشراك الشرطة المجتمعية لتفعيل دور التوعية المجتمعية في المشاركة الطوعية للمتجاوزين لازالة تجاوزهم وكذلك تفعيل دور الوعي البلدي لابلاغ اصحاب المحال باهمية المشاركة الطوعية وتجنبهم تحميلهم كلف مادية عن رفع التجاوزات من قبل الدوائر البلدية وتغريمهم اضرار البنى التحتية".واضاف البيان، ان "امانة بغداد دعت اصحاب المحال الى رفع تجاوزاتهم المتمثلة بالمسقفات واللوحات الاعلانية والادوات الاحتياطية للسيارات بصورة طوعية وبخلافه ستقوم الدائرة البلدية برفعها وتحميلهم اضرار البنى التحتية واقامة دعوى قضائية بحق المخالف لملاحقته قانونياً عند عدم الاتزام بالقوانين والتعليمات النافذة".